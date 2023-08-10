لقجع: “مونديال السيدات محطة فقط و سنطمح للمزيد من الإنجازات”

2023-08-10 / 18:27
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هبة بريس ـ رياضة

هنأ فوزي لقجع جميع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الذي شارك في كأس العالم للسيدات، حيث حققت النخبة الوطنية إنجازا تاريخيا بوصولها لربع نهاية كأس العالم.

وأكد فوزي لقجع، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وباقي النتائج الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية يدخل في إطار خارطة الطريق التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن التأهل لثمن نهاية كأس العالم، يبقى محطة فقط في طريق الرفع من مستوى كرة القدم النسوية بالمغرب، داعيا جميع اللاعبات إلى العمل والاجتهاد أكثر حتى يتمكن من مواصلة طريقهن الكروي دون عوائق، لاسيما أن المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، مقبل على المشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية، وكدا المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل.

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‫10 تعليقات

  1. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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