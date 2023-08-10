قناة تلفزية أجنبية مشهورة تفضح إدعاءات إعلام ” البوليساريو” أمام العالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في خطوة إعلامية كبيرة تحترم أخلاقيات المهنة من الحياد في تناول الخبر، فضحت القناة الألمانية (RT ) يوم أمس الاربعاء، في أحد اشهر برامج ( 28 دقيقة ) – فضحت – التلاعب الإعلامي الذي يوظفه الانفصاليون و داعمتهم الجزائر، من أحل تمويه المشاهدين، بوقائع زائفة .

ونجح البرنامج في “تبديد المغالطات”، بالحجة والدليل، بدحض الأخبار الكاذبة وغيرها من المعلومات التي تناقلتها “البوليساريو” وداعموها بخصوص التوترات في الصحراء.

وتطرقت قناة “أرتي” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكيف تتم صناعة محتويات مغلوطة من مرتزقة ” بوليساريو” ونشرها في الفضاء الازرق بمعلومات كاذبة”.

وأكدت القناة أنه “ينبغي التحلي باليقظة إزاء المعلومات التي تتناسل بكثرة. فقد تطرقت أرتي للتوترات في الصحراء”، “هذه المنطقة الواقعة في جنوب المغرب، والتي لطالما كانت موضوع مواجهة محتدمة بين البوليساريو والمملكة المغربية المتشبثة بوحدة أراضيها”.

وأشارت “أرتي” إلى أنه ردا على تدخل المغرب في 13 نونبر المنصرم، قصد استعادة حركة المرور بين الكركرات والحدود الموريتانية، سعت “البوليساريو” إلى إبراز “قوة معارضتها العسكرية للرباط، حتى لو كان ذلك يعني استعارة صور لا تمت بصلة للأحداث الجارية بالمنطقة”، حيث قامت القناة بتفكيك مختلف المعلومات التدليسية التي تناقلتها الجبهة الانفصالية واحدة بواحدة.

وفسرت “أرتي” كيف أن جهاز دعاية “البوليساريو”، بمساعدة الجزائر، يشن حربا إعلامية حقيقية ضد المغرب، لاسيما من خلال الحديث عن وهم “القصف المكثف”، بناء على صور صراعات قديمة في أفغانستان والعراق أماكن أخرى.

وأكدت “أرتي” أن “جميع هذه الصور التي تظهر إطلاق الصواريخ تأتي في الواقع من اتصالات الجيش الجزائري”.

وقالت القناة الفرنسية-الألمانية التي أماطت اللثام عن مقطع فيديو آخر نشره حساب آخر موال لـ “البوليساريو” يظهر إطلاق صواريخ استهدفت المغاربة، أن “أحدها يعود إلى أبريل 2019 والآخران لشهري يناير وماي 2020، لكن هذه الطلقات ليست بأي حال من الأحوال حديثة أو استهدفت الجيش المغربي”.

وأكدت “أرتي” أنه “في الواقع، نجد هذا الفيديو على اليوتيوب في ماي 2018 وفبراير 2019، لكن أصله لا يزال مجهولا”، قبل أن تخلص إلى أن “النزاعات المسلحة تدور رحاها أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقد سبق لاعلام بوليساريو الذي يعيش على فتات جنرالات الجزائر، سبق أن ورط قنوات عالمية في نشر أخبار زائفة، لكن بعد تمحيص الاخبار قدمت إعتدار للمغرب، وهناك قنوات قدمت اعتدار لعائلات فلسطينية، تم استغلال صور أبناءها الشهداء ، على انهم صحراويون، ولعل كبرانات الجزائر واعلانهم دعمهم القضية الفلسطينية، هو نفسهم من يستعمل تلك الصور للاساءة الى أسر شهداء القضية الفلسطينية.

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