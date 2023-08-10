بعد واقعة إحراق القرآن بالسويد..تعرض سفارتها لهجوم ببيروت
هبة بريس : وكالات
قالت مصادر إعلامية اليوم الخميس 10؛غشت الجاري ، عن تعرض سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت لهجوم من طرف متجمهرين ورشقها بواسطة زجاجة حارقة “مولوتوف”.
وأضافت نفس المصادر ، أن الجاني تمكن من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية.
يأتي ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم.
وفي السياق نفسه ، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن “السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا حماية البعثات الدبلوماسية”.
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