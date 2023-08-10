الرقم ” الاخضر” يطيح برجل سلطة و موظف جماعي بمراكش

2023-08-10 / 16:05
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

 

أطاح الرقم ” الاخضر” الخاص برئاسة النيابة العامة ، والمخصص للتبليغ عن الرشوة والابتزاز ، بعد زوال اليوم الخميس 10 غشت الجاري، بعون سلطة وموظف جماعي بمنطقة تسلطانت بمراكش.

وبتعليمات من النيابة العامة التي توصلت بشكاية ” الضحية” وهي صيدلانية ، كانت ترغب في الحصول على وثيقة إدارية ، غير المتهمين طالباها مبلغ ماليا مقابل حصولها على الترخيص، ليتم تنسيق بين مصالح الشرطة القضائية مع المركز القضائي للدرك الملكي لسرية مراكش، والانتقال إلى المكان المتفق بشأنه لتسلم الرشوة، بعد أن تم تصوير الارقام التسلسلية المبلغ المالي وفق القانون، ليتم توقيف المعنيين بالامر في حالة تلبس، وتوجيههم للاستماع لهم، فبل عرضهما على النيابة العامة لمتابعتهما بالمنسوب اليهما.

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