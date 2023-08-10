ياسين بونو مرشح لتعويض غياب كورتوا في ريال مدريد

2023-08-10 / 15:43
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هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية مرشحا لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى ريال مدريد خلال الموسم الكروي القادم.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن ياسين بونو يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى النادي الملكي هذا الصيف بعدما تعرض تيبو كورتوا لتمزق في الرباط الصليبي ما سيبعده عن الملاعب لمدة قد تتجاوز 6 أشهر.

ووفقا لنفس المصادر فإن ريال مدريد جدد اهتمامه بالتعاقد مع بونو بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا، بعدما كان النادي قد أبدى في وقت سابق اهتمامه بضم حارس مرمى أسود الأطلس ليكون منافسا لتيبو كورتوا في حراسة المرمى.

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