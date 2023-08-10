أكادير : بطيخ “غير صحي” يدخل أحد الاسواق الممتازة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت الجريدة ، بنسخة من تقرير مخبري، يكشف أن كمية من البطيخ تم جلبها من إحدى المزارع بمنطقة الغرب، الى أحد الاسواق الممتازة بأكادير، تبث بعد فحصها أنها غير صحية للاستهلاك، لانها تحمل مواد كيماوية.

وفي نفس السياق، فقد تم توجيه إخبار لإدارة السوق الممتازة، من أجل عدم عرضه للبيع، واتلاف الكمية وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وفي سياق دي صلة، فقد سبق ان تسببت فاكهة ” الفريز” في عدة إصابات خطيرة بالتسمم بتارودانت ، بعد جلبها من أحد العربات المجرورة بإنزكان، وهو نفس الحادث وقع بإحدى المدن الاخرى، وبعد فحصها في المختبرات المختصة، تبث حملها لمواد كيماوية سامة، وهو ما يستدعي تحرك مصالح المراقبة، لأن هناك اخبار تشير دخول مواد كيماوية محصورة دوليا المغرب، وبيعها في السوق السوداء.

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