تارودانت : ساكنة دواوير بجماعة الخنافيف تشتكي العزلة والتهميش

2023-08-10 / 13:35
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

طالبت ساكنة دواوير ” البهيسة و بوربيعة” التابعة للجماعة الترابية ” الخنافيف” قيادة اولاد محلة بإقليم تارودانت، من السلطات الإقليمية التدخل لفك العزلة والتهميش التي تتعرض لها الساكنة لاسباب مرتبطة بمفهوم ضيق للانتخابات بحسب تعبير المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.

كما طالبت نفس المراسلة تدخل المجلس الاعلى للحسابات، بخصوص وضعية الطرق الرابطة بين الدواوير، والتي تأكلت وملئتها الحفر ولم تعد تصلح للسير، مؤكدة مصادر محلية، أن تلك الطرق لم تنجز بالشروط المطلوبة او ان المواد المستعملة لم تكن وفق شروط دفتر التحملات التي حملتها الصفقات بهذا الخصوص.

وفي نفس السياق لازالت العديد من طرق العالم القروي بتارودانت، تعاني نفس الاشكال، رغم صرف الدولة الملايير من أجل انجازها، وهناك طرق حديثة الانجاز، لم تعد صالحة للاستعمال، مما يتطلب فتح تحقيق مركزي بهذا الخصوص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

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