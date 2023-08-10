أكادير : ” الباراصولات” تملئ كل شبر من شواطئ المدينة

2023-08-10 / 12:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

يتعرض الملك البحري بشواطئ أكادير ، لأكبر غزوات من طرف أشخاص ، وشعارهم ملئ كل شبر من الرمال ، وعشوائية في تدبير هذا الفضاء من الرمال ، في غياب تام للسلطات المحلية ومعها مديرية التجهيز المسؤولة عن الملك البحري .

اغلب زوار المدينة خصوصا السياح الاجانب، قد ضاقوا درعا لعدم إيجاد مكان فارغ قريب من البحر في بعض الشواطئ المحسوبة على عمالة أكادير إداوتنان، لنصب مظلاتهم رفقة أسرهم بسبب ظاهرة “الباراصولات” التي يعمد أصحابها الى كراءها ، بعد أن سيطروا على مساحات مهمة من الشريط الرملي بالشواطئ من المركز الى شواطئ شمال المدينة.

وضع تسبب أكثر من مرة في مشاحنات ومشادات كلامية تتطور أحيانا إلى عراك بالأيادي، قد ينتهي بعضه في مخافر الشرطة، ومرات انسحاب المصطافين في حال سبيلهم عوض ان تتعرض فترة إستجمامهم والاسترخاء الى حرق للاعصاب والمشاداة.

وبهذا يكون المواطن بين احتلال للملك العام بالبر ، ليجد أمامه كذلك إحتلال ثان للملك البحري.

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