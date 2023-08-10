موعد وصول طائرة سيدات المغرب بعد رحلة المونديال التاريخية

هبة بريس _ القسم الرياضي

من المنتظر أن تحط طائرة المنتخب المغربي للسيدات، الرحال بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ظهر اليوم الخميس.

وبعد المسار التاريخي للبؤات الأطلس في مونديال السيدات بكل من أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستحط الأقدام الذهبية لسيدات المغرب الرحال بأرض الوطن، وسط استقبال جماهيري كبير عرفانا بالمردود الفني الرائع الذي قدمته سيدات المغرب في المحفل المونديالي.

وستحط الطائرة القادمة من دبي محطة الاستراحة بين أستراليا والمغرب، في تمام الساعة 12.45 بالتوقيت المغربي.

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