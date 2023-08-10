اعتقال أردني طعن إسرائيليا في تل أبيب

هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، عاملا أردنيا طعن آخر إسرائيليا وأصابه بجروح خطيرة في مدينة بيتح تكفا، شرقي تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها “ألقت القبض على عامل كراج في بيتح تكفا للاشتباه بتورطه في طعن عامل آخر أصيب بجروح خطيرة”.

وأضافت: “الخلفية والظروف قيد المراجعة”.

وأشارت الشرطة، إلى أن المعتقل “مواطن أجنبي يحمل تصريح عمل”، فيما قالت القناة “14” الإسرائيلية، إنه “أردني الجنسية”

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