على خلفية حرق المصحف”..إلقاء زجاجة مولوتوف على سفارة السويد في بيروت”

هبة بريس _ وكالات

ألقى شخص مجهول زجاجة مولوتوف على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، الخميس، في خطوة جاءت بعد دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

وقال مصدر دبلوماسي من السفارة، متحفظا عن ذكر اسمه، “نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا مساء أمس (الأربعاء) من دون أن تنفجر”.

وأضاف “تمكن المنفذ من الفرار”، من دون أن ذكر أي تفاصيل إضافية.

وتقع السفارة السويدية في وسط بيروت، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها الشهر الماضي خشية من أي اعتداء، بعد تكرار حادثة تدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم.

وفي ستوكهولم، أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس أن “طاقم السفارة بخير” وأنها على “تواصل مستمر معه”.

وجاءت الحادثة بعدما أثار حرق المصحف تنديدا واسعا وغضب دول عدة، على وقع مطالبات بطرد سفراء السويد.

وفي العراق، أضرم محتجون النار في مبنى السفارة بعد اقتحامه.

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