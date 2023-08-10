حريق ضخم في مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسي

2023-08-10 / 11:34
0
هبة بريس _ وكالات

اندلع حريق كبير صباح اليوم الخميس، في صومعة حبوب “سيكا أتلانتيك” الواقعة في منطقة لا باليس، بالقرب من ميناء لاروشيل التجاري، جنوب غربي فرنسا.

وهرعت عشرات سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، فيما حذرت وسائل إعلام محلية من مخاطر انفجار وانتشار حريق.

وقالت تقارير إعلامية إن تعطل الحزام الناقل الذي يسمح بنقل حبوب القمح داخل الصومعة أدى إلى الحريق.

وكان عشرون شخصا في الصومعة عندما اندلع الحريق، وقد تم إخلاء الجميع من قبل رجال الإطفاء، الذين قاموا أيضا بإخلاء سكان المنزل المجاور للصومعة، فيما تم فرض طوق أمان بطول 200 متر في محيط مكان الحريق إلى حين إطفاء النيران

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال أردني طعن إسرائيليا في تل أبيب

اعتقال أردني طعن إسرائيليا في تل أبيب

2023-08-10 / 12:12
Photo of على خلفية حرق المصحف”..إلقاء زجاجة مولوتوف على سفارة السويد في بيروت”

على خلفية حرق المصحف”..إلقاء زجاجة مولوتوف على سفارة السويد…

2023-08-10 / 11:54
Photo of إكتشاف علمي جديد ..تشغيل الجينات البشرية المنتجة للانسولين بالكهرباء

إكتشاف علمي جديد ..تشغيل الجينات البشرية المنتجة للانسولين بالكهرباء

2023-08-10 / 11:27
Photo of انقلاب النيجر.. العسكريون الانقلابيون يعلنون “تشكيل حكومة”

انقلاب النيجر.. العسكريون الانقلابيون يعلنون “تشكيل حكومة”

2023-08-10 / 09:37
Photo of أزمة النيجر .. حلٌّ سلمي أم حسم عسكري؟

أزمة النيجر .. حلٌّ سلمي أم حسم عسكري؟

2023-08-09 / 22:26
Photo of المجلس العسكري في النيجر: “طائرة عسكرية فرنسية خرقت أجواءنا رغم الحظر”

المجلس العسكري في النيجر: “طائرة عسكرية فرنسية خرقت أجواءنا…

2023-08-09 / 18:55
Photo of غرق 41 مهاجرا تحطم قاربهم قبالة لامبيدوزا الإيطالية

غرق 41 مهاجرا تحطم قاربهم قبالة لامبيدوزا الإيطالية

2023-08-09 / 11:17
Photo of سجن صحافية أردنية بتهمة “الإساءة للملك واتهامه بالتطبيع

سجن صحافية أردنية بتهمة “الإساءة للملك واتهامه بالتطبيع

2023-08-09 / 10:43
Photo of أول مرة بالمغرب…احداث مسلك إجازة خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة

أول مرة بالمغرب…احداث مسلك إجازة خاص بالأشخاص في وضعية…

2023-08-09 / 09:58
Photo of برلمانية أمريكية تعتذر للعرب بسبب زيارتها لإسرائيل

برلمانية أمريكية تعتذر للعرب بسبب زيارتها لإسرائيل

2023-08-09 / 09:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق