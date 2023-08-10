البرلمان المغربي

توفر مُحلى صناعي على مواد مسرطنة يصل البرلمان

2023-08-10 / 11:28
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هبة بريس _ الرباط

طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة “الأسبارتام” المُحلّي الصناعي الشائع الموجود في آلاف المنتجات وعلاقته بمرض السرطان.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الفتحاوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أفادت بأن لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أكدت منتصف شهر يوليوز 2023، أن “الأسبارتام”، المُحلّي الصناعي الشائع الموجود في آلاف المنتجات، مثل المشروبات الغازية “اللايت”، يجب أن يُصنّف على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر.

وأضافت أن بعض الأبحاث التي استعرضتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تُظهر أنه قد يكون هناك صلة محتملة بين “الأسبارتام” وسرطان الكبد، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها في حال وجود هذه العلاقة

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