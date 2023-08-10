هجمة شرسة ضد “ميراوي” لتقسيم “كعكة المناصب التعليمية”

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

كشفت معطيات دقيقة تحصلت عليها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن رئيس جامعة مغربية منتهية ولايته قاد حملة شرسة خلال الأيام القليلة الماضية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من أجل الضغط على الأخير للبقاء في منصبه .

وحسب ذات المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن من بين أبطال هذه الحملة أيضاً كاتب وطني سابق لنقابة تعليمية،و يقدم نفسه كخبير و فاعل مدني، بعدما رفض الوزير ميراوي تعيينه في بالمجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة لأستاذ يرأس جمعية داخل إحدى الجامعات يدعي أنه على علاقة نافذة مع قيادات حزبية .

واسترسلت المصادر ذاتها أن الصفقة المبرمة لمهاجمة الوزير عبد اللطيف ميراوي، تمت نظير حصول الكاتب الوطني السابق على منصب نائب رئيس جامعة وحصول الجمعية على دعم سخي من الجامعة.

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