تجاوزات سماسرة كراء الشقق ..مطالب للحكونة بالتدخل

2023-08-10 / 10:50
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هبة بريس _ الرباط

سجلت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه “بغض النظر عن كونه نشاطا غير مهيكل، يفتقر لوجود إطار قانوني ينظمه، فإن عددا مهما من الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين لخدمة الكراء اليومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات خيالية، وعادة ما يستفيدون من الأجر مرتين، عن طريق تحصيل العوائد المالية من المورد والمستهلك في آن واحد”.

وأشارت برلمانية “البيجيدي” في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، إلى أن تزامن وصول أفراد الجالية المغربية واستعداد العديد من الأسر شد الرحال نحو المدن والمناطق السياحية وخصوصا الساحلية منها، يُلاحظ معه انتعاش كبير في نشاط سماسرة الكراء اليومي للشقق.

وطاالبت باتا الوزير سكوري بالكشف عن إجراءاته لتنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى

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