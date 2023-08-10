ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوع
هبة بريس _ الرباط
رفعت شركات توزيع المحروقات الأسعار من جديد، للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.
و عرفت مختلف محطات الوقود ارتفاع سعر الغازوال بـ0,23 سنتيما، حيث أصبح 12.25 درهما.
وبذلك وفي أقل من أسبوع، ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين.
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المجموع 6 آراء
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12 تعليقات
اللهم إنا هذا لمنكر..
على المجلس الأعلى للحسابات ان يدخل على خط هاته الزيادات المستمرة التي أرعبت المواطنين..
يجب تحديد وتسقيف أسعار المحروقات..
من الذي سيحاسب هاته الشركات الموزعة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل..
رغم ارتفاع سعر المحروقات على المستوى العالمي يضل سعر المحروقات بالمغرب اغلى من امريكا واوربا بالرغم من اختلاف الحد الادنى للاجور ..
لن يكون هناك أي حل من طرف الحكومة نظرا لتضارب المصالح الظاهر و ما خفي أعظم
الحل بيد المواطن “حاربوا الغلاء بالإستغناء” ..
زيادات متكررة أتعبت المواطنين والمهنيين..
هاته الزيادات تساهم في الركوض الاقتصادي ..
نتمنى خفض اسعار المحروقات..
الحمد لله على نعمة الصحة
الحمد لله على نعمة الفوسفات لي كايعمرو الحسابات البنكية ديال السادة ديالنا
الحمد لله على نعمة الأمن لي هي أهم من ارتفاع سعر المحروقات
الحمد لله حتى يرضاو علينا… تفضلا منهم يرضاو علينا إلى بغاو
الحمد لله الحمد لله الحمد لله
لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.حاربوا الغلاء بالاستغناء..