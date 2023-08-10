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طقس الخميس ..ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة

2023-08-10 / 09:15
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى جد حار بكل من سوء، وداخل الأقاليم الجنوبية والمناطق الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب نزول قطرات متفرقة أو زخات رعدية وهبات رياح تحت الرعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومناطقهما الغربية المجاورة والريف.

ويتوقع أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة مع رعد فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسهول الأطلسية وبالقرب من السواحل، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 26 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وسهول تادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط، والسايس، ومناطق الريف، والشياظمة، وداخل منطقة سوس، وشرق الأطلس المتوسط والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية؛ وستكون مابين 17 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

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