رومانيا تشكر المغرب بعد مساهمته في الإفراج عن رهينة اختطف ببوركينا فاصو

2023-08-09 / 23:23
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هبة بريس ـ الرباط 

عبرت رومانيا، اليوم الأربعاء، عن شكرها للمملكة المغربية على “دعمها الهام” من أجل الإفراج عن الرهينة الروماني يوليان غيرغوت الذي كان مختطفا منذ سنة 2015.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في رومانيا، في بلاغ لها، عن الإفراج عن يوليان غيرغوت، الذي كان يعمل كرجل أمن في منجم المنغنيز الواقع شمال بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر، والذي اختطفته، يوم 4 أبريل 2015، جماعة “المرابطون” المرتبطة بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، معبرة عن شكرها للمغرب على “دعمه الهام” من أجل الإفراج عنه.

وبحسب الوزارة، فإن يوليان غيرغوت يوجد حاليا في الأراضي الرومانية التي دخلها اليوم الأربعاء.

من جهته، عبر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن شكره لـ”الشركاء الخارجيين الذين دعموا” رومانيا “في هذه المهمة الصعبة”.

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