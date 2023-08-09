في أول تعليق لها..أمال ماهر تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

2023-08-09 / 23:07
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القسم الفني : هبة بريس

حرصت الفنانة آمال ماهر على طمأنة جمهورها ومتابعيها وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية كشفت عنها صديقتها الفنانة مروة نصر خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت “آمال” بوست عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر جاء فيه: “بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة”.

وأثارت الفنانة مروة نصر جدلاً واسعاً حول الحالة الصحية لصديقتها الفنانة امال ماهر بعد إعلانها استعدادها للخضوع
لجراحة دقيقة.

ونشرت مروة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: “آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها”.

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