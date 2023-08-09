يهم السائقين المهنيين ..تمديد فترة التكوينات المجانية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل تسجيل السائقين، الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل التزاماتها مع التمثيليات المهنية للسائق المهني، مع الاستمرار في المراقبة التحسيسية من أجل حث السائقين على التوفر على هذه البطاقة أو على الأقل على استدعاء لحضور دورة تكوينية مجانية في انتظار خضوعهم للتكوين وتوفرهم على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن للسائقين الذين سبق لهم التسجيل لدى مراكز التكوين من الحصول على استدعاءات مؤمنة، عن طريق الرابط التالي: رابط التسجيل.

وتهيب هذه الوزارة بكافة السائقين المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوين، القيام بالتسجيل لدى المعاهد المخصصة لهذه العملية قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، وتحميل الاستدعاء المؤمن عبر الرابط المذكور.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6