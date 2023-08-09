يهم السائقين المهنيين ..تمديد فترة التكوينات المجانية

2023-08-09 / 23:00
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل تسجيل السائقين، الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل التزاماتها مع التمثيليات المهنية للسائق المهني، مع الاستمرار في المراقبة التحسيسية من أجل حث السائقين على التوفر على هذه البطاقة أو على الأقل على استدعاء لحضور دورة تكوينية مجانية في انتظار خضوعهم للتكوين وتوفرهم على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن للسائقين الذين سبق لهم التسجيل لدى مراكز التكوين من الحصول على استدعاءات مؤمنة، عن طريق الرابط التالي: رابط التسجيل.

وتهيب هذه الوزارة بكافة السائقين المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوين، القيام بالتسجيل لدى المعاهد المخصصة لهذه العملية قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، وتحميل الاستدعاء المؤمن عبر الرابط المذكور.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رومانيا تشكر المغرب بعد مساهمته في الإفراج عن رهينة اختطف ببوركينا فاصو

رومانيا تشكر المغرب بعد مساهمته في الإفراج عن رهينة…

2023-08-09 / 23:23
Photo of الأمن المغربي يوقف هولندي عضو شبكة إجرامية تبحث عنه الأنتربول

الأمن المغربي يوقف هولندي عضو شبكة إجرامية تبحث عنه…

2023-08-09 / 23:03
Photo of تحت رعاية الملك.. أطفال القدس يسافرون نحو المغرب للمخيم الصيفي

تحت رعاية الملك.. أطفال القدس يسافرون نحو المغرب للمخيم…

2023-08-09 / 22:10
Photo of وحدة تابعة للبحرية الملكية تنقذ 56 مهاجر سري بسواحل طانطان

وحدة تابعة للبحرية الملكية تنقذ 56 مهاجر سري بسواحل…

2023-08-09 / 21:18
Photo of المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يرد على “فيديوهات السعيدية”

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يرد على “فيديوهات السعيدية”

2023-08-09 / 20:13
Photo of وزارة الصحة تفرض على الصيدليات تخفيض سعر بيع عدد من الأدوية للمواطنين

وزارة الصحة تفرض على الصيدليات تخفيض سعر بيع عدد…

2023-08-09 / 19:36
Photo of “ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء بأرخص الأثمان

“ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء…

2023-08-09 / 18:26
Photo of “السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

“السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

2023-08-09 / 17:15
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

2023-08-09 / 17:11
Photo of بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل شابا في غيبوبة ومطالب للدرك بالتدخل !

بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل…

2023-08-09 / 16:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق