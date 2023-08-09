تحت رعاية الملك.. أطفال القدس يسافرون نحو المغرب للمخيم الصيفي

هبة بريس ـ الرباط

أنهى 50 طفلا وطفلة من القدس أمس استعداداتهم للسفر إلى المغرب للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من المخيم الصيفي، التي تنطلق غدا الخميس وإلى غاية 26 غشت 2023 تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

واختار الملك اسم “المسيرة الخضراء” لهذه الدورة التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في عدد من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة وأصيلة وتطوان والمضيق وشفشاون.

وعلى غرار الدورات الماضية، وضعت الوكالة مع شركائها برنامجا غنيا للدورة يشتمل على مساحة مهمة للعب والترفيه والاستجمام، مع رحلات سياحية وتربوية، تسمح لأطفال القدس بالتعرف على تاريخ المملكة المغربية وجغرافيتها، وعلى أصالتها وعمقها الحضاري.

كما يزور الأطفال عددا من المشاريع التنموية المؤسسة في جهتي الدار البيضاء والرباط، وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي المشاريع التي وضعت البلاد على طريق النماء، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وتفتتح الدورة بتنظيم ورشات تفاعلية بالوسائل والتقنيات الحديثة في موضوع: “إشاعة قيم الوحدة والتضامن”، لاستكمال الدروس التي تلقاها المشاركون خلال المخيم التحضيري في القدس، استلهاما لقيم ومعاني ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة، ومبدعها الملك الراحل الحسن الثاني.

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