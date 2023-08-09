وحدة تابعة للبحرية الملكية تنقذ 56 مهاجر سري بسواحل طانطان

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، تدخلت اليوم الأربعاء في عرض ساحل طانطان لمساعدة قارب مطاطي في وضعية صعبة وعلى متنه 56 مرشحا للهجرة غير النظامية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وينحدر أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية.

و تم نقل أغلب الأشخاص الذين تم إنقاذهم سالمين إلى ميناء طانطان، وتسليمهم إلى الدرك؛ من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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