بحضور حارث و أوناحي.. مارسيليا يستهل مشواره في عصبة الأبطال بالخسارة
هبة بريس ـ رياضة
استهل نادي أولمبيك مارسيليا مشواره في تصفيات عصبة الأبطال الأوروبية بخسارة أمام ضيفه اليوناني باناتينايكوس بهدف لصفر.
و شهدت المباراة حضور المغربيين عز الدين أوناحي و أمين حاريث، حيث شارك الأول كأساسي قبل استبداله في الشوط الثاني، فيما شارك حاريث العائد من إصابة طويلة في الأنفاس الأخيرة من المقابلة.
و سيستقبل أولمبيك مارسيليا لقاء العودة يوم الثلاثاء القاذم بملعبه على أمل تحقيق فوز يشفع له بالتأهل لقادم الأدوار.
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