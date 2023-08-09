بحضور حارث و أوناحي.. مارسيليا يستهل مشواره في عصبة الأبطال بالخسارة

2023-08-09 / 21:14
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هبة بريس ـ رياضة

استهل نادي أولمبيك مارسيليا مشواره في تصفيات عصبة الأبطال الأوروبية بخسارة أمام ضيفه اليوناني باناتينايكوس بهدف لصفر.

و شهدت المباراة حضور المغربيين عز الدين أوناحي و أمين حاريث، حيث شارك الأول كأساسي قبل استبداله في الشوط الثاني، فيما شارك حاريث العائد من إصابة طويلة في الأنفاس الأخيرة من المقابلة.

و سيستقبل أولمبيك مارسيليا لقاء العودة يوم الثلاثاء القاذم بملعبه على أمل تحقيق فوز يشفع له بالتأهل لقادم الأدوار.

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