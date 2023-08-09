مكتب الصرف: “مغاربة فرنسا الأكثر تحويلا للأموال نحو المغرب”

2023-08-09 / 20:25
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد تقرير حديث لمكتب الصرف بأن الجالية المغربية المقيمة بفرنسا هي الأكثر تحويلا للأموال نحو المغرب.

و أوضح تقرير مكتب الصرف بأن مغاربة فرنسا ساهموا هذا العام بحوالي ثلث التحويلات التي قام بها مغاربة العالم نحو وطنهم الأم.

و جاء مغاربة فرنسا في صدارة التحويلات المالية بأعلى نسبة و ذلك بحوالي 32,2 في المائة من إجمالي التحويلات، متبوعين بمغاربة إسبانيا بحصة 13,4 في المائة.

و حل مغاربة ايطاليا في المركز الثالث بنسبة 11,5 في المائة، بينما المغاربة المقيمون في السعودية رابعا بنسبة 7,6 في المائة، ثم مغاربة أمريكا بحوالي 6 في المئة.

و حل مغاربة ألمانيا في المركز السادس بحوالي 4 في المئة، ثم مغاربة بلجيكا بما مجموعه 3,8 في المائة، و ثامنا مغاربة الإمارات بحوالي 3,6 في المائة، و بعدهم  مغاربة كندا في المركز التاسع بحوالي 2,1 في المائة من إجمالي تحويلات الجالية المقيمة خارج المغرب، ثم مغاربة قطر بنحو 1,5 في المائة.

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