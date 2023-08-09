المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يرد على “فيديوهات السعيدية”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت المديرية الجهوية للشرق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، أن كافة أحياء مدينة السعيدية تظل مزودة بصفة مستمرة بالماء الصالح للشرب، نافية تسجيل أي اضطرابات في التزويد بهذه المادة الحيوية، أو شكايات من طرف ساكنتها لدى مصالح المكتب.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي بخصوص ترويج فيديوهات حول وضعية تزويد مدينة السعيدية بالماء الصالح للشرب، أن “المكتب يقوم بتزويد مدينة السعيدية بالماء الشروب انطلاقا من الموارد المائية الجوفية عبر أثقاب مائية بمنطقة أحفير بالنسبة لمركز المدينة ومن محطة معالجة المياه لبركان الكبرى بالنسبة للمحطة السياحية، حيث يبلغ عدد زبناء المكتب حاليا 22.000 زبون”.

وأضاف البلاغ أن الطلب على الماء يشهد تزايدا مهما يرتبط أساسا بالتوافد الكبير للجالية المغربية المقيمة بالخارج وللمصطافين المغاربة و الأجانب على مدينة السعيدية، خلال فصل الصيف، وبالأخص خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض في الموارد المائية بسبب الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف بجهة الشرق.

وتابع أن المكتب يسهر دائما على تجنيد كافة موارده البشرية والتقنية بمدينة السعيدية، وبالخصوص في الفترة الصيفية، للتواصل مع الزبناء وتسجيل انشغالاتهم ودراسة ملفاتهم وشكاياتهم، وكذا توجيههم وقضاء مصالحهم في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن فرق التدخل الميداني التابعة للمكتب والشركات المتعاقدة معه، تعمل بشكل دائم ومستمر وفور توصلها بالشكايات على إصلاح التسربات، بعد البحث عنها أو معاينتها، من أجل تحسين مردودية شبكة الماء الصالح للشرب والحفاظ على هذه المادة الحيوية وتزويد الساكنة بالماء الشروب، مذكرا بأن المكتب أبرم، في هذا الصدد، صفقة إطار قبل دخول الموسم الصيفي الحالي، متعلقة بالبحث عن التسربات المائية وإصلاحها بمركز السعيدية مع ضرورة التزام المقاولة بالنتائج المنتظرة.

وفي إطار تأمين وتحسين ظروف تزويد مدينة السعيدية بالماء الصالح للشرب، نظرا لطابعها السياحي ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه هذه المدينة، أورد البلاغ أن المكتب قام ببرمجة وإنجاز مشاريع واستثمارات مهمة، منها مشروع ترميم وإصلاح شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بغلاف مالي يقدر ب 18 مليون درهم، الذي تم الشروع في استغلاله خلال شهر يونيو 2023، مبرزا أن “هذا المشروع ساهم بشكل كبير في التغلب على الاضطرابات في التزود بالماء الشروب التي كانت تعرفها بعض الأحياء في السنوات الماضية، خاصة خلال فترات الذروة والتي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتوافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمصطافين المغاربة والأجانب، الذين يتم تزويدهم حاليا بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة”.

كما أشار إلى مشروع توسيع محطة المعالجة ببركان، بصبيب إضافي يقدر ب 130 لترا في الثانية، وذلك لمواكبة ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات ساكنة مدينتي بركان الكبرى والسعيدية من الماء الشروب، وقد تم إنجاز هذا المشروع بغلاف مالي يقدر ب 53 مليون درهم مع الشروع في استغلاله بداية شهر يوليوز 2023.

وأكد المكتب، بحسب البلاغ، أنه يبقى رهن إشارة زبنائه لمدهم بالمزيد من التوضيحات، وأن “فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين تزويد مدينة السعيدية بالماء الشروب في أحسن الظروف”.

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