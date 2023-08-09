وزارة الصحة تفرض على الصيدليات تخفيض سعر بيع عدد من الأدوية للمواطنين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصدرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قرارا يقضي بتخفيض أسعار بيع عدذ من الأدوية في الصيدليات.
و في هذا الصدد، أقرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية على لائحة الأسعار الجديدة لبعض الأدوية، و ذلك بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم المقدمة من قبل المؤسسات ذاتها.
كما اتخذت وزارة الصحة هذا القرار بناءا على استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار، و قد تم نشر قرار تخفيض سعر عد دمن الأدوية بالجريدة الرسمية.
و من بين الأدوية التي شملها قرار التخفيض نجد بعض الأدوية الخاصة بأمراض اضطراب الجهاز الهضمي، وفيتامين “د” و أدوية ارتفاع الضغط الدموي في العيون و أدوية توصف لمرضى الزهايمر كذا بعض الأدوية الموجهة للأمراض الجلدية.
11 تعليقات
تحية عالية لوزارة الصحة..
عمل جبار تقوم به وزارة الصحة ..
على وزارة الداخلية والصحة فرض عقوبات على كل صيدلية لم تنتقل بأوامرها..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب العالمين..
المرضى يشتكون من غلاء أسعار الأدوية..
بشرى لجميع المرضى اولى بوادر الإصلاح ..
قطاع الصحة يعاني اختلالات كبيرة ..
هناك مواطنون يشتكون من غياب أدوية وغلاءها..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
جهود مشكورة ومتواصلة لوزارة الصحة..
بالله عليكم اهذا صحيح؟؟!!
هل الصيدلي من يقرر ثمن الدواء؟؟!! لتفرض وزارة الصحة على الصيدليات تخفيض سعر البيع؟؟
كفانا كذبا، مايبيع الصيدلي هو دواء بتعريفة محددة سابقا على مستوى المصنع. فهو يبيع ما يعطى له بالثمن المحدد من طرف المصنع و لا دخل له بالثمن.
اذا كان للوزارة صلاحية تحديد الاثمان، فل تلزم مصانع الادوية بتحديد اغلى دواء في سعر 100 درهم.
اما الصيدلي فما عليه الابيعه بالثمن المطبوع على الدواء