وزارة الصحة تفرض على الصيدليات تخفيض سعر بيع عدد من الأدوية للمواطنين

2023-08-09 / 19:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قرارا يقضي بتخفيض أسعار بيع عدذ من الأدوية في الصيدليات.

و في هذا الصدد، أقرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية على لائحة الأسعار الجديدة لبعض الأدوية، و ذلك بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم المقدمة من قبل المؤسسات ذاتها.

كما اتخذت وزارة الصحة هذا القرار بناءا على استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار، و قد تم نشر قرار تخفيض سعر عد دمن الأدوية بالجريدة الرسمية.

و من بين الأدوية التي شملها قرار التخفيض نجد بعض الأدوية الخاصة بأمراض اضطراب الجهاز الهضمي، وفيتامين “د” و أدوية ارتفاع الضغط الدموي في العيون و أدوية توصف لمرضى الزهايمر كذا بعض الأدوية الموجهة للأمراض الجلدية.

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