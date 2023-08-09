المركز السينمائي المغربي يفتح باب المشاركة في جوائز الأوسكار

2023-08-09 / 18:16
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هبة بريس ـ الرباط 

أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح باب الترشيح أمام المنتجين الراغبين في المشاركة في مسابقة الانتقاء الأولي لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي.

وأبرز المركز، في موقعه الإلكتروني، أنه في إطار فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 الذي تنظمه أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، يمكن للأفلام التي تستوفي المعايير التي تحددها الأكاديمية، تقديم طلب للمشاركة لدى المركز السينمائي المغربي، مصحوبا باستمارة التسجيل ونسخة من العقد مع موزع الفيلم، والتزام باستغلاله التجاري.

وأوضح أن الأفلام المعنية هي الأفلام الروائية الطويلة (أكثر من 40 دقيقة) التي تم إنتاجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها، بلغة أجنبية غير اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن أفلام التنشيط الروائية الطويلة والوثائقية معنية أيضا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الأفلام المعنية يتعين أن تكون محل استغلال تجاري في دور السينما بالمغرب بين فاتح دجنبر 2022 و31 أكتوبر 2023، لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات حدد في موعد أقصاه 28 غشت 2023.

وأورد المصدر أن لجنة اختيار الفيلم، الذي سيمثل المغرب للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي، ستتكون من مهنيين سينمائيين مغاربة، مسجلا أنها ستتلقى الأفلام المرشحة لمشاهدتها، قبل أن تلتئم في شهر شتنبر المقبل للتداول بشأنها واتخاذ قرارها.

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