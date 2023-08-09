بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل شابا في غيبوبة ومطالب للدرك بالتدخل !

هبة بريس – مكتب طنجة

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على شاب بمنطقة القصر الصغير ضواحي طنجة، مما تسبب له في اصابات بليغة أرسلته في حالة خطيرة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الضحية شاب يدعى أسامة ساليف كان رفقة أسرته بمنطقة القصر الصغير في رحلة استجمام بشاطئ المنطقة، قبل أن يتعرض أحد أفراد الاسرة الى محاولة دهس من قبل شخص على متن سيارة من نوع “داسيا” لتقوم الأسرة بملاحقته ، دخلوا على إثرها في شجار معه قرب أحد المقاهي .

وتلقى الشاب أسامة ضربة على مستوى رأسه خلال الشجار أدخلته في غيبوبة بمستشفى محمد الخامس الجهوي منذ أيام ، في وقت تطالب فيه أسرة الشاب اسامة من درك المنطقة تكثيف مجهوداتها لتوقيف المتهم الرئيس في واقعة الاعتداء هاته.

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