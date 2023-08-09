فضل شاكر يبدع في ” قال حب قال “

2023-08-09 / 16:05
القسم الفني: هبة بريس

بعد أن حققت أغنيته التي حملت اسم الألبوم ” بغيب بمزاجي” أرقاما قياسية، وتصدرت الترند في العديد من الدول العربية، طرح الفنان فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان ” قال حب قال ” وهي الجزء الثاني لأغنية “أبقى قابلني” والتي حصدت 88 مليون مشاهدة .

ويشار إلى أن” قال حب قال ” هو عمل فني رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة، تميز بأداء فضل الراقي و بصوته وإحساسه المرهف، فضلا عن الكلمات التي تهز الوجدان.

وجدير بالذكر أن الأغنية الجديدة هي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر نفسه.

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