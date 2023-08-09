تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك أوردز 2023

2023-08-09 / 16:06
0
القسم الفني: هبة بريس

تصدرت تايلور سويفت ترشيحات هذا العام لجوائز MTV Videos Music Awards بثمان ترشيحات في فئات تشمل أفضل فنانة العام، فيديو العام، أغنية العام لأغنيتها “Anti-Hero” من بين فئات أخرى، بينما تتبعها المغنية الأمريكية SZA بستة ترشيحات.

وحصل كلٌ من دوجا كات، كيم بيتراس، مايلي سيرس، نيكي ميناج، أوليفيا رودريغو، وسام سميث على خمس ترشيحات لكلٍ منهم، بينما حصلت كلٌ من بلاك بينك، ديدي، وشاكيرا على أربعة ترشيحات.

هذا ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز 2023 MTV VMAs يوم الثلاثاء 12 شتنبر على الهواء مباشرة بمن مركز Prudential في نيويورك، نيو جيرسي، وهذه هي القائمة الكاملة للترشيحات:
دوجا كات: Attention
مايلي سيرس: Flowers
نيكي ميناج: Super Freaky Girl
أوليفيا رودريغو: vampire
سام سميث، كيم بيتراس: Unholy
Kill Billللمغنية الأمريكية SZA
تايلور سويفت: Anti-Hero”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المركز السينمائي المغربي يفتح باب المشاركة في جوائز الأوسكار

المركز السينمائي المغربي يفتح باب المشاركة في جوائز الأوسكار

2023-08-09 / 18:16
Photo of فضل شاكر يبدع في ” قال حب قال “

فضل شاكر يبدع في ” قال حب قال “

2023-08-09 / 16:05
Photo of سافرا معا..ماطبيعة العلاقة التي تجمع شاكيرا ب”هاميلتون”

سافرا معا..ماطبيعة العلاقة التي تجمع شاكيرا ب”هاميلتون”

2023-08-09 / 12:57
Photo of تفاعل كبير من طرف جمهور مهرجان “rab africa” مع DYSTINCT

تفاعل كبير من طرف جمهور مهرجان “rab africa” مع…

2023-08-09 / 12:54
Photo of الحاجب.. 300 فارس وفارسة يقدمون الفرجة بمهرجان التبوريدة بجماعة لقصير

الحاجب.. 300 فارس وفارسة يقدمون الفرجة بمهرجان التبوريدة بجماعة…

2023-08-08 / 23:00
Photo of تحرش وجلسة تصوير “غير لائقة”.. فضيحة مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

تحرش وجلسة تصوير “غير لائقة”.. فضيحة مسابقة ملكة جمال…

2023-08-08 / 22:14
Photo of سعد لمجرد يزيل الستار عن موعد طرح جديده الفني

سعد لمجرد يزيل الستار عن موعد طرح جديده الفني

2023-08-08 / 21:16
Photo of رفقة عائلته..رضا الطلياني يتعرض لحادث سير

رفقة عائلته..رضا الطلياني يتعرض لحادث سير

2023-08-08 / 19:27
Photo of أزمة صحية مفاجئة تعجل بإجراء أمال ماهر لعملية جراحية

أزمة صحية مفاجئة تعجل بإجراء أمال ماهر لعملية جراحية

2023-08-08 / 18:24
Photo of دائما يحرص على إبراز فخره بالمغرب..جاد المالح ضيف برنامج “سوشل ستار”

دائما يحرص على إبراز فخره بالمغرب..جاد المالح ضيف برنامج…

2023-08-08 / 14:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق