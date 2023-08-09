تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك أوردز 2023
القسم الفني: هبة بريس
هذا ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز 2023 MTV VMAs يوم الثلاثاء 12 شتنبر على الهواء مباشرة بمن مركز Prudential في نيويورك، نيو جيرسي، وهذه هي القائمة الكاملة للترشيحات:
تصدرت تايلور سويفت ترشيحات هذا العام لجوائز MTV Videos Music Awards بثمان ترشيحات في فئات تشمل أفضل فنانة العام، فيديو العام، أغنية العام لأغنيتها “Anti-Hero” من بين فئات أخرى، بينما تتبعها المغنية الأمريكية SZA بستة ترشيحات.
وحصل كلٌ من دوجا كات، كيم بيتراس، مايلي سيرس، نيكي ميناج، أوليفيا رودريغو، وسام سميث على خمس ترشيحات لكلٍ منهم، بينما حصلت كلٌ من بلاك بينك، ديدي، وشاكيرا على أربعة ترشيحات.
هذا ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز 2023 MTV VMAs يوم الثلاثاء 12 شتنبر على الهواء مباشرة بمن مركز Prudential في نيويورك، نيو جيرسي، وهذه هي القائمة الكاملة للترشيحات:
دوجا كات: Attention
مايلي سيرس: Flowers
نيكي ميناج: Super Freaky Girl
أوليفيا رودريغو: vampire
سام سميث، كيم بيتراس: Unholy
Kill Billللمغنية الأمريكية SZA
تايلور سويفت: Anti-Hero”
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