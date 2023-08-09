تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك أوردز 2023

القسم الفني: هبة بريس

تصدرت تايلور سويفت ترشيحات هذا العام لجوائز MTV Videos Music Awards بثمان ترشيحات في فئات تشمل أفضل فنانة العام، فيديو العام، أغنية العام لأغنيتها “Anti-Hero” من بين فئات أخرى، بينما تتبعها المغنية الأمريكية SZA بستة ترشيحات.

وحصل كلٌ من دوجا كات، كيم بيتراس، مايلي سيرس، نيكي ميناج، أوليفيا رودريغو، وسام سميث على خمس ترشيحات لكلٍ منهم، بينما حصلت كلٌ من بلاك بينك، ديدي، وشاكيرا على أربعة ترشيحات.

هذا ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز 2023 MTV VMAs يوم الثلاثاء 12 شتنبر على الهواء مباشرة بمن مركز Prudential في نيويورك، نيو جيرسي، وهذه هي القائمة الكاملة للترشيحات:

دوجا كات: Attention

مايلي سيرس: Flowers

نيكي ميناج: Super Freaky Girl

أوليفيا رودريغو: vampire

سام سميث، كيم بيتراس: Unholy

Kill Billللمغنية الأمريكية SZA

تايلور سويفت: Anti-Hero”

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