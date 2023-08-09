المضيق: مواطنون يشيدون بسلوك إنساني بطله رئيس مصلحة بالمنطقة الأمنية

2023-08-09 / 15:31
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

ما تزال المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على جودة الخدمات الإدارية وتجويدها بشكل يستجيب لطموحات المرتفقين سواء على مستوى الإستقبال أو الإنجاز ، ومن بين ما يثير الإنتباه في هذه الإدارات هي تلك المواقف الإنسانية التي يقوم بها الموظفين تجاه بعض المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة إذ عاينت “هبة بريس” سلوكا محمودا داخل مصلحة تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الأمنية _ المضيق_ ، ويتعلق الأمر بسيدة مسنة على كرسي متحرك ولجت المصلحة المذكورة قصد إنجاز بطاقتها الوطنية، حيث سارع أحد الموظفين الأمنيين إلى مساعدتها ودفعها نحو المكتب المخصص وسط إشادات كل المواطنين الذين عاينوا المشهد الإنساني ليتبين بعد ذلك أن من قام بهذا السلوك هو رئيس المصلحة شخصيا .

فكم نحن بحاجة إلى مثل هذه السلوكات التي تخلق مزيدا من الثقة بين الشرطة والمواطن وتعكس الوجه الحقيقي لعنصر الأمن الذي لا يقتصر فقط على الصرامة والتطبيق السليم للقانون، بل مصدر حس إنساني يتفاعل كباقي الأشخاص مع الحالات الإنسانية التي تستوجب المساعدة والإهتمام.

وتعتبر مصلحة تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الأمنية _ المضيق _ مصلحة نموذجية بكل المقاييس، ويلتزم موظفوها دون إستثناء بمعايير حسن الإستقبال والسلوك ، الشيء الذي يظهر من خلال هندامهم ووضع رابطات العنق من جهة ثم ملصقات وإعلانات التوجيه والإرشاد المنتشرة في كل الجدران وعلى زجاجيات المكاتب من جهة أخرى، أضف إلى ذلك أن موظفي هذه المصلحة جميعهم يحملون “بادجات” كتب عليها المعطيات الشخصية لكل منهم حتى يسهل على المرتفق معرفة هوية كل موظف.

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‫2 تعليقات

  2. حيث سارع أحد الموظفين الأمنيين إلى مساعدتها ودفعها نحو المكتب المخصص
    واااااو ياااله من انجاز رائع يستحق الاشادة به
    االلهم كتر زافعينا

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