مراكش : الدرك الملكي يباشر تحقيقاته في ملفات عقارية بجماعة ” الويدان “

2023-08-09 / 15:40
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، قد شرعت بداية الأسبوع الجاري ، تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة، بخصوص ملفات عقارية ، بالجماعة الترابية ” الويدان ” كانت موضوع شكاية تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية، فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة.

كما تضمنت كذلك ” شكاية ” المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام, ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي, تهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.

وقالت نفس المصادر، أن الدرك باشر التحريات وانتقل إلى عدد من التجزئات يقال انها عشوائية، الى جانب ” فيلا ضخمة” تعود الى أحد المنتخبين، والانكباب على مجموعة من الملفات، في انتظار ما ستسفر عليه الابحاث مستقبلا في هذه القضية، خصوصا بعد موجة من الاعتقالات باشرتها مختلف السلطات القضائية في حق متورطين في ملفات ” فساد مالي” بعدد من اقاليم ومدن المملكة، وإحالة ملفاتهم على المحاكم لمعاقبتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء بأرخص الأثمان

“ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء…

2023-08-09 / 18:26
Photo of “السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

“السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

2023-08-09 / 17:15
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

2023-08-09 / 17:11
Photo of بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل شابا في غيبوبة ومطالب للدرك بالتدخل !

بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل…

2023-08-09 / 16:12
Photo of المضيق: مواطنون يشيدون بسلوك إنساني بطله رئيس مصلحة بالمنطقة الأمنية

المضيق: مواطنون يشيدون بسلوك إنساني بطله رئيس مصلحة بالمنطقة…

2023-08-09 / 15:31
Photo of الدرك الملكي يوقف شخصين في حالة تلبس وهما يضرمان النار ضواحي طنجة

الدرك الملكي يوقف شخصين في حالة تلبس وهما يضرمان…

2023-08-09 / 14:38
Photo of “ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

“ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

2023-08-09 / 13:42
Photo of قـ..ـتل أستاذة دهسا بطنجة..الأمن يؤكد توقيف السائق

قـ..ـتل أستاذة دهسا بطنجة..الأمن يؤكد توقيف السائق

2023-08-09 / 13:16
Photo of الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار بالاسواق

الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار…

2023-08-09 / 12:59
Photo of القنيطرة .. “كاندير” تتدخل لإخماد حرائق في محمية غابوية

القنيطرة .. “كاندير” تتدخل لإخماد حرائق في محمية غابوية

2023-08-09 / 12:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق