مراكش : الدرك الملكي يباشر تحقيقاته في ملفات عقارية بجماعة ” الويدان “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، قد شرعت بداية الأسبوع الجاري ، تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة، بخصوص ملفات عقارية ، بالجماعة الترابية ” الويدان ” كانت موضوع شكاية تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية، فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة.

كما تضمنت كذلك ” شكاية ” المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام, ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي, تهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.

وقالت نفس المصادر، أن الدرك باشر التحريات وانتقل إلى عدد من التجزئات يقال انها عشوائية، الى جانب ” فيلا ضخمة” تعود الى أحد المنتخبين، والانكباب على مجموعة من الملفات، في انتظار ما ستسفر عليه الابحاث مستقبلا في هذه القضية، خصوصا بعد موجة من الاعتقالات باشرتها مختلف السلطات القضائية في حق متورطين في ملفات ” فساد مالي” بعدد من اقاليم ومدن المملكة، وإحالة ملفاتهم على المحاكم لمعاقبتهم.

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