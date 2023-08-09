تعرف على أبرز النجوم القادمين إلى الدوري الإسباني

هبة بريس _ رياضة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في نهاية الأسبوع، حيث يتطلع برشلونة للدفاع عن لقبه وسط طموح غريمه التقليدي ريال مدريد للتعويض، رغم خسارة جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى نادي الاتحاد السعودي هذا الصيف.

ومع اعتماد أكبر ناديين في إسبانيا سياسات مختلفة في سوق الانتقالات، فقد سلطت وكالة “فرانس بس” الضوء على أبرز 5 تعاقدات قبيل انطلاق الموسم الجديد:

جود بيلينغهام (ريال مدريد)

أعلن الدولي الإنكليزي عن وصوله إلى ملعب “سانتياغو برنابيو” باختياره القميص الرقم 5 تكريمًا لاحد أكبر نجوم النادي على الإطلاق، الفرنسي زين الدين زيدان.

وانتقل “الغزال الأسمر” إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويمثل بيلينغهام (19 عامًا) مستقبل ريال مدريد، مع إمكانية كبيرة للتطور في ظل وجود لاعبين مخضرمين الى جانبه كالكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وكذلك، سيتسنى له اللعب إلى جانب الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.

وتألق بيلينغهام مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم العام الماضي، لكنه مُني بنكسة مع خسارة فريقه السابق لقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم لمصلحة الغريم بايرن ميونيخ.

إيلكاي غوندوغان (برشلونة)

رفض غوندوغان، قائد مانشستر سيتي السابق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، توقيع عقد جديد مع النادي الإنكليزي، وفضل الانتقال بصفقة مجانية إلى ملعب “كامب نو” بعد 7 مواسم ناجحة تحت قيادة المدرب الكتالوني، بيب غوارديولا.

وسيعزز الدولي الألماني، الذي يكمل عامه الـ 33 في أكتوبر، خط وسط برشلونة المدجج بالخيارات، في ظل وجود الإسبانيين الشابين بيدري وغافي والهولندي فرانكي دي يونغ.

وحوّل برشلونة أنظاره إلى غوندوغان بعد فشله في إعادة إسطورته الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، حيث انتقل بطل مونديال قطر إلى إنتر ميامي الأميركي، لينضم إليه مذاك زميلاه السابقان في النادي الكاتالوني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

أردا غولر (ريال مدريد)

انضم غولر إلى ريال مدريد قادمًا من فنربهشه التركي بعد منافسة من غريمه اللدود برشلونة، وذلك مقابل 20 مليون يورو (21.7 مليون دولار).

ويأمل مدريد في أن يشكل الشاب التركي الموهوب الذي يقارنه البعض بميسي في بداياته، جزءًا من التركيبة اليافعة الجديدة في ميرينغي.

وأصبح صانع الألعاب المتخصص بالقدم اليسرى، ابن الـ 18 عامًا، في يونيو، أصغر لاعب يسجل لمنتخب تركيا.

وشارك لأول مرة مع فنربهشه في وهو في سن الـ 16 في تصفيات الدوري الأوروبي قبل عامين وحطم الرقم القياسي كأصغر هداف في الدوري بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاده السابع عشر.

ووقع غولر عقدا مدته 6 سنوات مع ريال مدريد لكنه سيبدأ الموسم خارج تشكيلة الفريق حيث يتعافى من إصابة في الركبة.

سيسار أسبيليكويتا (أتلتيكو مدريد)

عاد المدافع الإسباني إلى وطنه بعد 13 عامًا، أمضى منها 11 عامًا مع تشلسي الإنكليزي، حيث فاز بجميع الألقاب الكبرى على مستوى الأندية.

وانضم أسبيليكويتا بعقد لمدة عام مع أتلتيكو، وذلك بعد أن شارك في 508 مباريات مع “البلوز”، حيث فاز مرتين بالدوري الإنكليزي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في عام 2021.

ويجلب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خبرة كبيرة لأتلتيكو الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي بعدما حقق نتائج جيدة في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني.

أندريه سيلفا (ريال سوسييداد)

سبق أن وُصف البرتغالي سيلفا بأنه وريث مواطنه النجم، كريستيانو رونالدو، في منتخب بلاده، بيد أن مسيرته شهدت تعثرًا بعدما برز على المسرح العالمي مع أينتراخت فرانكفورت الالماني قبل عامين.

وانضم سيلفا، في سن الـ 27 عاماً، إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم من لايبزيغ الألماني مع عودة النادي الباسكي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، إثر احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وقضى مهاجم بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي وإشبيلية سابقًا، فترة التحضيرات وهو يتعافى من مشكلة في الفخذ، لكن لا يزال سوسييداد يعول عليه لإعادة اكتشاف بريقه بعدما أعلن دافيد سيلفا اعتزاله الشهر الماضي جراء إصابة خطيرة في ركبته

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