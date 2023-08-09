الدرك الملكي يوقف شخصين في حالة تلبس وهما يضرمان النار ضواحي طنجة
هبة بريس
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي _ ملوسة _ ليلة أمس الثلاثاء في وقت متأخر شخصين على متن دراجة نارية وبحوزتهما قارورة من البنزين كانا على وشك إضرام النار بأرض جماعية لمدشر _ الرمان _ قيادة وجماعة ملوسة إقليم فحص أنجرة.
وحسب المعطيات الأولية التي إستاقتها “هبة بريس” من عين المكان فإن الجانيين يبلغان من العمر (25) و (30) سنة، كانا بصدد إضرام النار في المنطقة المذكورة قصد الإستيلاء عليها واستغلالها لأغراض شخصية رغم أن هذه المنطقة آهلة بالسكان ومخاطر إندلاع النيران فيها على نطاق واسع أمر مرجح بسبب سرعة الرياح التي تشهدها بين الفينة والأخرى.
وحسب ذات المصادر دائما فالجانيين حاولا أن يلوذا بالفرار من قبضة رجال الدرك لولا اليقظة والخبرة التي تتمتع بها العناصر الدركية في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تدخل ضمن خانة الإعتداء على البيئة واستنزافها بشكل غير مقبول.
وما تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة قصد توقيف باقي المتورطين المفترضين وإحالتهم على أنظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليهم.
هذا وتشكل تهم إضرام النار العمدي في الغابات والأراضي الجماعية على المستوى الوطني نسبة مهمة من الملفات المعروضة على المحاكم ، في وقت تكلف فيه مثل هذه الجرائم في حق البيئة خسائر فادحة تتحمل الدولة تكاليفها وتبعاتها المستقبلية.
5 تعليقات
نتمنى من القضاء أن يكون رادعا لهؤلاء و من سار على نهجهم و يكون الحكم قاسيا لضرب من يد على حديد بحيث لا يفكر امثالهم على مثل هذا الفعل القبيح.
كنت دائما أشك بأن هذه الحرائق من وراءها فاعل
هؤلاء يحكمون على الحياة البيئية والنباتية وساكنة الغابة من انسان وحيوان بالاعدام فما هو مصير هؤلاء المجرمون
لعنة الله علي المجرمين. يفسدون في الارض ولا يصلحون. نتمني ان يلقوا عقوبة صارمة تحرمهم من الحياة المدنية وتبعدهم في السجون
الخسائر تتكبدها المغرب أكثر من هاذا بكثير وهيى الجرائم والخدرات والخمر والفساد الإداري ومع هاذا يجب قطع يد من فعل هاذ الجريمة