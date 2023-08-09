الدرك الملكي يوقف شخصين في حالة تلبس وهما يضرمان النار ضواحي طنجة

2023-08-09 / 14:38
0

هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي _ ملوسة _ ليلة أمس الثلاثاء في وقت متأخر شخصين على متن دراجة نارية وبحوزتهما قارورة من البنزين كانا على وشك إضرام النار بأرض جماعية لمدشر _ الرمان _ قيادة وجماعة ملوسة إقليم فحص أنجرة.

وحسب المعطيات الأولية التي إستاقتها “هبة بريس” من عين المكان فإن الجانيين يبلغان من العمر (25) و (30) سنة، كانا بصدد إضرام النار في المنطقة المذكورة قصد الإستيلاء عليها واستغلالها لأغراض شخصية رغم أن هذه المنطقة آهلة بالسكان ومخاطر إندلاع النيران فيها على نطاق واسع أمر مرجح بسبب سرعة الرياح التي تشهدها بين الفينة والأخرى.

وحسب ذات المصادر دائما فالجانيين حاولا أن يلوذا بالفرار من قبضة رجال الدرك لولا اليقظة والخبرة التي تتمتع بها العناصر الدركية في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تدخل ضمن خانة الإعتداء على البيئة واستنزافها بشكل غير مقبول.

وما تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة قصد توقيف باقي المتورطين المفترضين وإحالتهم على أنظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليهم.

هذا وتشكل تهم إضرام النار العمدي في الغابات والأراضي الجماعية على المستوى الوطني نسبة مهمة من الملفات المعروضة على المحاكم ، في وقت تكلف فيه مثل هذه الجرائم في حق البيئة خسائر فادحة تتحمل الدولة تكاليفها وتبعاتها المستقبلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء بأرخص الأثمان

“ماديرا”.. جزيرة “كريستيانو رونالدو” الساحرة قبالة سواحل الدار البيضاء…

2023-08-09 / 18:26
Photo of “السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

“السجون” تؤكد تسخير كل الإمكانيات لمعالجة الاكتظاظ

2023-08-09 / 17:15
Photo of الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

الحصول على بطاقة السائق المهني : تمديد أجل التسجيل

2023-08-09 / 17:11
Photo of بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل شابا في غيبوبة ومطالب للدرك بالتدخل !

بعد واقعة الدار البيضاء ..اعتداء جماعي بالقصر الصغير يدخل…

2023-08-09 / 16:12
Photo of مراكش : الدرك الملكي يباشر تحقيقاته في ملفات عقارية بجماعة ” الويدان “

مراكش : الدرك الملكي يباشر تحقيقاته في ملفات عقارية…

2023-08-09 / 15:40
Photo of المضيق: مواطنون يشيدون بسلوك إنساني بطله رئيس مصلحة بالمنطقة الأمنية

المضيق: مواطنون يشيدون بسلوك إنساني بطله رئيس مصلحة بالمنطقة…

2023-08-09 / 15:31
Photo of “ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

“ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

2023-08-09 / 13:42
Photo of قـ..ـتل أستاذة دهسا بطنجة..الأمن يؤكد توقيف السائق

قـ..ـتل أستاذة دهسا بطنجة..الأمن يؤكد توقيف السائق

2023-08-09 / 13:16
Photo of الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار بالاسواق

الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار…

2023-08-09 / 12:59
Photo of القنيطرة .. “كاندير” تتدخل لإخماد حرائق في محمية غابوية

القنيطرة .. “كاندير” تتدخل لإخماد حرائق في محمية غابوية

2023-08-09 / 12:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق