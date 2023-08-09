“ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

2023-08-09 / 13:42
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هبة بريس - مكتب طنجة

كشف أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي ، المعتقل على خلفية أحداث “حراك الريف “، أن ابنه وجه شكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 2494 بتاريخ 7 غشت 2023 ، تهم فتح تحقيق قضائي بخصوص تفويت مرفق عمومي بالحسيمة عن طريق الزبونية والمحسوبية لأشخاص دون اللجوء الى القانون .

وقال أب ناصر الزفزافي ، أن الشكاية التي وجهها ابنه المعتقل بسجن طنجة 2، للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ،أن ابنه وجه ايضا شكاية أخرى لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2693 بتاريخ 7 غشت 2023 باعتبار وزارة الداخلية هي الوصية على قطاع الجماعات المحلي، على خلفية استغلال أمينة بوعياش لمجلس جماعة الحسيمة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان و الضغط في اتجاه تفويت مرافق الجماعة لبعض المعتقلين السابقين على خلفية حراك الريف .

الشكايتين تأتيان في بعد طلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس البلدي للحسيمة لتفويت مرافق المركب السوسيو- رياضي بالحسيمة لبعض المعتقلين السابقين على خلفية حراك الريف.

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‫2 تعليقات

  1. واش هاذ المعوق ذهنيا مازال كيتدخل في السوق اللي ما شي شغلو يديها غير فالحبس ديالو مع هاذ الصهد ويدخل سوق راسو شكون داها فاللغو ديالو

  2. لمادا كلمة “الريع النضالي”
    او ان اسم الزفزافي لا يروق.
    صحافة اخر الزمن
    هزو النيفو شوية راكم باقين سنوات ضوءىية للخلف.

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