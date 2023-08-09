“ريع نضالي”..الزفزافي يراسل لفتيت احتجاجا على بوعياش ومعتقلي الحراك

هبة بريس - مكتب طنجة

كشف أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي ، المعتقل على خلفية أحداث “حراك الريف “، أن ابنه وجه شكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 2494 بتاريخ 7 غشت 2023 ، تهم فتح تحقيق قضائي بخصوص تفويت مرفق عمومي بالحسيمة عن طريق الزبونية والمحسوبية لأشخاص دون اللجوء الى القانون .

وقال أب ناصر الزفزافي ، أن الشكاية التي وجهها ابنه المعتقل بسجن طنجة 2، للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ،أن ابنه وجه ايضا شكاية أخرى لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2693 بتاريخ 7 غشت 2023 باعتبار وزارة الداخلية هي الوصية على قطاع الجماعات المحلي، على خلفية استغلال أمينة بوعياش لمجلس جماعة الحسيمة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان و الضغط في اتجاه تفويت مرافق الجماعة لبعض المعتقلين السابقين على خلفية حراك الريف .

الشكايتين تأتيان في بعد طلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس البلدي للحسيمة لتفويت مرافق المركب السوسيو- رياضي بالحسيمة لبعض المعتقلين السابقين على خلفية حراك الريف.

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