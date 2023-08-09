القنيطرة .. “كاندير” تتدخل لإخماد حرائق في محمية غابوية

هبة بريس _ الرباط

عرفت محمية سيدي بوغابة، القريبة من مدينة القنيطرة، اندلاع حريق، مساء أمس الثلاثاء 8 غشت 2023، استدعى تدخل طائرات “كاندير” بشكل فوري لتطويق خطره.

والتهمت النيران مساحة واسعة من الأعشاب والحشائش، وكادت تصل إلى الأشجار لولا تدخل عناصر الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية، ومتطوعون، بدعم من طائرات “كاندير” التي ساهمت بقوة في تطويق الحريق.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي عرفته هذه المحمية التي يقصدها الزوار بفضل توفرها على بحيرة مائية وأنواع عديدة من الطيور والنباتات.

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