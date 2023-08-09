درجات الحرارة الدنيا والعليا .. الخميس 10 غشت

2023-08-09 / 12:16
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هبة بريس _ الرباط

نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الخميس.:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 26……….43

– بوعرفة 27………41

– الحسيمة 23…..30

– تطوان 20……….39

– سبتة المحتلة 19…..35

– مليلية المحتلة 22….33

– طنجة 23………32

– القنيطرة 22…..30

– الرباط 22……..30

– الدار البيضاء 23…..29

– الجديدة 23………28

– سطات 25………41

– آسفي 23………38

– خريبكة 29……..44

– بني ملال 29…..44

– مراكش 29……..46

– مكناس 23……..44

– فاس 28………..44

– إفران 21………..33

– تاونات 29……….44

– الرشيدية 30…..43

– ورزازات 28……..42

– أكادير 22……….46

– الصويرة 19……22

– العيون 21……..41

– السمارة 21…..48

– الداخلة 21……26

– أوسرد 24…….46

– لكويرة 21…….28

– ميدلت 20…….37

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