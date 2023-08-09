درجات الحرارة الدنيا والعليا .. الخميس 10 غشت
هبة بريس _ الرباط
نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الخميس.:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 26……….43
– بوعرفة 27………41
– الحسيمة 23…..30
– تطوان 20……….39
– سبتة المحتلة 19…..35
– مليلية المحتلة 22….33
– طنجة 23………32
– القنيطرة 22…..30
– الرباط 22……..30
– الدار البيضاء 23…..29
– الجديدة 23………28
– سطات 25………41
– آسفي 23………38
– خريبكة 29……..44
– بني ملال 29…..44
– مراكش 29……..46
– مكناس 23……..44
– فاس 28………..44
– إفران 21………..33
– تاونات 29……….44
– الرشيدية 30…..43
– ورزازات 28……..42
– أكادير 22……….46
– الصويرة 19……22
– العيون 21……..41
– السمارة 21…..48
– الداخلة 21……26
– أوسرد 24…….46
– لكويرة 21…….28
– ميدلت 20…….37
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