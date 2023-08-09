سافرا معا..ماطبيعة العلاقة التي تجمع شاكيرا ب”هاميلتون”

القسم الفني: هبة بريس

يبدو أن إشاعات الارتباط لا تزال تلاحق النجمة الكولومبية شاكيرا،و هذه المرة مع بطل سباق السيارات البريطاني لويس هاميلتون،و ذلك بعد رصدهما معًا في العديد من المناسبات، كان آخرها في ملهى ليلي.

وفي سياق متصل، أفادت مواقع إعلامية أجنبية أن علاقة الثنائي” أكثر من مجرد صداقة”، لاسيما بعد توجههما في رحلة سرية إلى إيبيزا، إذ كشف مصدر أن الثنائي التقيا ب”فيلا” بعد مغادرة العمال، قائلًا: “عندما غادر العمال، بقيت المغنية بمفردها مع مرافقها الخاص واستقبلت زيارة من هاميلتون”.

وزعم السائق الخاص لهاميلتون أنه كان يسمع المحادثات الجارية بينه وبين وشاكيرا، مؤكدا على أن الثنائي على تواصل دائم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0