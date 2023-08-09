بعد المغرب.. سانشيز يقضي إجازته في إقامة بجزيرة إسبانية

هبة بريس _ الرباط

أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسباني بالنيابة، غادر المغرب حيث قضى إجازة خاصة برفقة زوجته وابنتيه، لمدة أسبوع، دفع مصاريفها من حسابه الشخصي.

وشوهد الأسبوع الماضي يتجول في ساحة “جامع الفنا” في مراكش مثل سائح عادي، بمعية أسرته الصغيرة.

وعاد القيادي الاشتراكي الإسباني إلى مدريد صباح الإثنين، قبل أن يستأنف رحلته نحو “لانزاروت”، إحدى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، التابعة للسيادة الإسبانية.

وفُسّر مراقبون اختياره للمغرب على أنه “دليل على تطبيع العلاقات” من قبل الحزب الاشتراكي، مثلما قال حزب الشعب، فيما اعتبر حزب “بوديموس” تلك الزيارة بمثابة “استفزاز”،

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