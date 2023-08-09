إينفانتينو : المغرب صنع التاريخ في المونديال

هبة بريس

أشاد جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مجددا، بمشاركة المنتخب الوطني المغربي النسوي في نهائيات كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا، حيث بلغت لبؤات الأطلس الدور الثاني في أول مشاركة لهن في هذه المنافسة القارية.

قال جياني إينفانتينو، رئيس “فيفا”، إن المنتخب الوطني المغربي “صنع التاريخ” في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، المقامة، حاليا، في أستراليا ونيوزيلندا، في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و20 غشت 2023.

وبعدما هنأ المنتخب الفرنسي على فوزه على “اللبؤات” بـ4 أهداف لـ0، وتأهله إلى دور ربع النهائي، قال إينفانتينو: “تهانينا أيضا للمنتخب المغربي الذي صنع التاريخ، في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم

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