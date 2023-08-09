أول مرة بالمغرب…احداث مسلك إجازة خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ الجامعة المغربية، أعلن مدير معهد مهن الرياضة التابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عن فتح باب التسجيل بسلك الإجازة لتخصص (مهن رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة METIERS DU PARASPORT) من حاملي الباكالوريا برسم الموسم الجامعي 2023 / 2024 ابتداء من الفاتح غشت 2023 .

ويروم هذا التخصص إلى تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة والرقي بمستوى الرياضيين البارا أولمبيين وتعزيز العرض الصحي.

وتضم هاته الإجازة مسلك الأنشطة البدنية المكيفة ورياضة الاشخاص في وضعية إعاقة» الذي يهدف الى تكوين خبراء قادرين على إعداد حصص رياضية علاجية للمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

فضلا عن مسلك « إدارة الصحة والرياضات الترفيهية للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يعنى بتكوين الأطر الإدارية والاقتصادية التي سترفع من نتائج الأندية البارالمبية وحكامة المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية.

ولتدعيم جودة التكوين، عقد معهد مهن الرياضة بالقنيطرة عدة شراكات استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة وجامعة كيريكالي التركية.

“الدكتور ياسين مفقود” وهو أستاذ جامعي بكلية العلوم السياسية والقانونية بسطات، وهو بدوره يعاني إعاقة حركية لكن مُصّر على ركوب التحدي للدفع بسفينة البحث العلمي إلى بر الأمان، تفاعل مع هذه الخطوة المتميزة، وكتب قائلا: ” مثل هاته المبادرات نريد…أن يتم إدارة دفة البحث العلمي لخدمة الاعاقة والمعاقين ….”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5