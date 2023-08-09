برلمانية أمريكية تعتذر للعرب بسبب زيارتها لإسرائيل

هبة بريس _ الرباط

اعتذرت السيناتورة، سيلفيا سانتانا، وهي ديمقراطية تمثل ديترويت، التي تضم مقاطعتها تركيزًا كبيرًا من السكان على حقوق الفلسطينيين، من العرب والمسلمين بسبب سفرها مؤخرًا إلى إسرائيل.

ونشرت سانتانا، التي تضم منطقتها الثانية في مجلس الشيوخ جميع مناطق ديربورن و”ديربورن هايتس” وأجزاء من ألين بارك وديترويت، اعتذارًا يوم السبت على فيسبوك و”إكس” المعروف سابقا بتويتر.

وجاء الاعتذار بعد ضجة من المدافعين الأمريكيين العرب الذين علموا برحلتها، وسط تصعيد لهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وموجة أوسع من العنف التي اكتسبت زخما بعد تولي حكومة إسرائيلية متشددة السلطة في ديسمبر

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