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طقس الأربعاء ..حار بكل ربوع المملكة

2023-08-09 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى جد حار محليا بكل من السهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب نزول زخات أحيانا رعدية وهبات رياح ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسهوله الغربية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل.

ويتوقع أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الريف وشمال المنطقة الشرقية، مع تناثر غبار محلي بالجنوب والجنوب – الشرقي للبلاد، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وبالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 26 و 33 درجة بالجنوب الشرقي، وتادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط، والسايس، ومناطق الريف، وداخل منطقة سوس، والمنطقة الشرقية وشرق الأطلس المتوسط، وستكون مابين 17 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع قليلا أو ستكون دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وشمال العرائش، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق

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