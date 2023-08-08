طماريس: “الغارديانا” يرعبون المواطنين أمام أعين رجال الدرك والسلطة المحلية

2023-08-08 / 22:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعيش شواطئ طماريس بجماعة دار بوعزة نهاراً ليلاً عملية ابتزاز واضحة للمواطنين من طرف حراس السيارات المتواجدين على طول شاطئ المنطقة، بحيث يفرضون تسعيرة مضاعفة بأضعاف على تلك التي توجد بلافتة وضعتها جماعة المدينة وذلك على مسمع ومرأى رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية.

ويفرض حراس السيارات على المواطنين تسعيرة خيالة تبلغ 10 دراهم نهاراً و30 درهما ليلاً غير قابلة للتفاوض مع مطالبة المواطنين بالأداء المسبق وفي حالة رفضهم يتم استفزازهم بألفاظ نايبة وسلوكات مشينة دون أي مراعاة لتواجدهم مع زوجاتهم أو أبنائهم.

وبالإضافة إلى ما عاينته جريدة “هبة بريس” خلال الأيام القليلة الماضية، انتشر مؤخراً مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يكشف قمة النذالة والوقاحة التي بلغ إليها بعض حراس السيارات بمنطقة طماريس، بحيث قام أحدهم بالصعود فوق سياراة مواطن لإجباره على الأداء عنوة وعندما استنجد ب”المخزن” أجاب حارس السيارات “سير عند المخزن”.

إن تساهل رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية بهذه الطريقة الغريبة جداً مع حراس السيارات بشواطئ طماريس بالخصوص يطرح أكثر من علامة استفهام  عن العلاقة المريبة التي تروج في الكواليس وتبعث على الرعب والفزع في نفوس المواطنين ويفقدهم الإحساس بالأمن والطمأنينة ببلدهم خصوصاً وأن عدد كبير من مرتدي هذه الشواطئ من الجالية المغربية بالخارج؟ فهل يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقائد الدرك الملكي الجنرال دوكوردارمي، محمد حرمو، لإصدار تعليماتهما بخصوص ما يقع في جماعة دار بوعزة من تسيب وغياب القانون ؟

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تعليق واحد

  1. ويتكلمون عن تشجيع السياحة االداخلية
    هده الافة تقع امام اعين الجميع ولا من يحرك ساكنا
    المواطنين يستنكرون في صمت

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