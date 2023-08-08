خطير: توقيف تاجر مخدرات سابق بعد كشفه حقائق خطيرة ل”هبة بريس” (+فيديو)

2023-08-08 / 22:34
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت عائلة تاجر مخدرات سابق لجريدة “هبة بريس” عن توقيف إبنها من طرف عناصر الدرك الملكي بعدما كشف عن معطيات خطيرة جداً عن تجارة المخدرات بالمنطقة وبسيدي رحال.

وحسب المصدر ذاته فإن الشاب الذي أدلى بمعطيات خطيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للدرك الملكي تم توقيفه من منزله بعد زوال يومه الثلاثاء.

هذا وكشف تاجر المخدرات السابق يوم أمس في تصريح مطول للجريدة عن معطيات خطيرة تتعلق بتلقي رجال الدرك الملكي بإتاوات ورشاوى يومية من تجار المخدرات بالمنطقة مقابل السماح ببيع جميع أنواع المخدرات من بينها الكيف والحشيش والبوفا.

واستنجد تاجر المخدرات السابق برجال الدرك الملكي مقابل حمايته من ملاحقة عصابة المخدرات بالمنطقة التي تحاول تصفيته، قبل أن يجد نفسه رهن التوقيف.

رابط الفيديو:

 

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‫2 تعليقات

  1. فضح أش كاين، صدق مشدود، و فهم تصطا ، غدا يكولو دكشي كلو كذوب و يصيفطوه بعشر سنين

    1

  2. كنت في رحلة إلى الريف. فصدمت َما رأيت. تولطؤ وااااضح من الدرك مع عصابات المخدرات نهارا جهارا. هذه حقيقة واضحة والكل في المنطقة والمغرب ككل يعرفها. انا من الجالية مهاجر من أجل تحصيل قوتي وكرامتي ولكن للأسف بدأت اكره رجوعي للوطن بسبب 90 في الماءة من الدرك الذين نجدهم في الطرقات يصطادون اي زلة بلا رحمة من أجل اخد رشوة من المواطنين. اللهم إن هذا لمنكر والسلام

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