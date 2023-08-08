تحرش وجلسة تصوير “غير لائقة”.. فضيحة مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

القسم الفني: هبة بريس

شهدت مسابقة ملكة جمال إندونيسيا فضيحة مدوية بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرّش الجنسي، أثناء خضوعهن لـ”فحص بدني”، وهنّ عاريات الصدر.

وكشفت المتسابقات اللواتي تنافسن على الفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 يوليوز إلى 3 غشت، أن المنظمين طلبوا من خمسة منهنّ “خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني”، في غرفة كان فيها أكثر من 20 شخصاً،من بينهم رجال.

وصرحت المحامية ميليسا أنجرايني أن “المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير، وهنّ عاريات الصدر”، مضيفةً أنّه “لم تكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات” لافتة إلى أن “ست متسابقات تقدمن ببلاغات”.

وروت إحدى المتسابقات، خلال مؤتمر صحافي عرضته قناة “كومباس” التلفزيونية الإخبارية، بأنه طُلب منها التقاط بعض الصور لها “في أوضاع غير لائقة”، حيث ذكرت المتسابقة، التي رفضت الكشف عن اسمها وأخفت القناة وجهها: “شعرت وكأن البعض يسترق النظر إليّ… كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة”.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أنّها ستحقق في البلاغات التي تقدّمت بها المتسابقات.

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