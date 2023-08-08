سعد لمجرد يزيل الستار عن موعد طرح جديده الفني

القسم الفني: هبة بريس

أفرج النجم المغربي سعد المجرد عن تاريخ موعد إصدار جديده الغنائي باللهجة المصرية، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر لمجرد عبر ذات المنصة، صورة ترويجية لعمله الجديد الذي يحمل عنوان “نور الصبح” مرفوقة بتعليق جاء فيه:” نور الصبح، يوم التاسع من غشت”.

وجدير بالذكر أن “نور الصبح” هو ثالث عمل باللهجة المصرية للنجم المغربي سعد لمجرد، بعد أغنية “انساي” و “الحلق”.

ويشار إلى أن آخر إصدارات لمجرد الفنية كانت بعنوان “قلي متى” باللهجتين المغربية و الهندية، والتي حققت مشاهدات عالية تخطت 50 مليون في ظرف لا يتجاوز ثلاث أسابيع.

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